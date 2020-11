Europas Leitbörsen schließen mit leichten Gewinnen

Euro-Stoxx-50 plus 0,39 Prozent

Die europäischen Leitbörsen sind am Mittwoch befestigt aus dem Handel gegangen. Erneut erfreuliche Nachrichten zu einer Impfstoffstudie gegen das Coronavirus und eine freundliche Stimmung an der Wall Street unterstützten die Aktienkurse in Europa. Der Euro-Stoxx-50 gewann 0,39 Prozent auf 3.482,17 Zähler. Der DAX in Frankfurt schloss mit 13.201,89 Punkten und plus 0,52 Prozent. Der FTSE-100 der Börse London stieg um 0,31 Prozent und steht nun bei 6.385,24 Stellen.

Nach Abschluss der letzten Analysen bei der Erprobung ihres Corona-Impfstoffes haben der Mainzer Hersteller Biontech und der US-Konzern Pfizer erneut vielversprechende Daten vorgelegt. Demnach liegt die Wirksamkeit ihres Mittels zur Bekämpfung der Krankheit Covid-19 bei 95 Prozent. Nach endgültige Daten zur Wirksamkeit ihres Corona-Impfstoffs und wollen die zwei Unternehmen nun dessen Zulassung beantragen.