Europas Leitbörsen schließen mit leichten Gewinnen

Euro-Stoxx-50 legt 0,19 Prozent zu - Banken- und Versicherungspapiere legten zu

Die europäischen Leitbörsen sind am Dienstag mit leichten Zugewinnen aus dem Handel gegangen. Größere Zuwächse wurden nach dem verlustreichen Start der US-Börsen aber wieder abgegeben.

Der Euro-Stoxx-50 konnte um 0,03 Prozent auf 3.707,72 Punkte zulegen. Beim DAX in Frankfurt war es ein Plus von 0,19 Prozent auf 14.039,80 Einheiten. Zuvor war der deutsche Index an der 14.100er-Marke abgeprallt. In London verzeichnete der FTSE-100 ein plus von 0,38 Prozent auf 6.613,75 Zähler.

Die chinesische Aufsichtsbehörde hatte zuvor vor Bewertungsblasen an den ausländischen Kapitalmärkten gewarnt. Zudem dürften Anleger die Entwicklung an den Anleihenmärkten und den Werdegang des US-Konjunkturpakets in Höhe von 1,9 Trillionen US-Dollar durch den Kongress genau beobachten.

Banken und Versicherungsunternehmen gehörten im Euro-Stoxx-50 zu den Gewinnern. An der Spitze lagen die Papiere der BNP Paribas mit einem Plus von 2,7 Prozent. Auch die Aktien von Munich Re verteuerten sich um 2,1 Prozent. ING-Aktien wurden zuletzt fast zwei Prozent teuerer verkauft als noch am Vorabend.

Stark nachgefragt waren aber auch die Aktien von Daimler mit plus 2,5 Prozent. Am Montag hatte Daimler die Gründung des Gemeinschaftsunternehmens Cellcentric mit dem Lkw-Hersteller Volvo bekanntgegeben. Beide Seiten arbeiten künftig gemeinsam an der Entwicklung von Brennstoffzellen-Antrieben für schwere Lastwagen.

Am anderen Ende des Eurozonen-Leitindexes stand der Halbleiterkonzern ASML dessen Titel um fast zwei Prozent einknickten.

Die Aktien des französischen Joghurt-Herstellers Danone sackten um 2 Prozent ab. Der Konzern hatte am Dienstag mitgeteilt, dass die Funktionen des Vorstandsvorsitzenden und des Verwaltungsratspräsidenten künftig getrennt werden sollen.