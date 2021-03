Europas Leitbörsen schließen mit leichten Zuwächsen

Euro-Stoxx-50 gewinnt 0,03 Prozent - Negative Entwicklung an den US-Börsen

Die europäischen Leitbörsen sind am Dienstag mit leichten Zugewinnen aus dem Handel gegangen. Größere Zuwächse wurden nach dem verlustreichen Start der US-Börsen aber wieder abgegeben.

Der Euro-Stoxx-50 konnte um 0,03 Prozent auf 3.707,72 Punkte zulegen. Beim DAX in Frankfurt war es ein Plus von 0,19 Prozent auf 14.039,80 Einheiten. Zuvor war der deutsche Index an der 14.100er-Marke abgeprallt. In London verzeichnete der FTSE-100 ein plus von 0,38 Prozent auf 6.613,75 Zähler.

Die chinesische Aufsichtsbehörde hatte zuvor vor Bewertungsblasen an den ausländischen Kapitalmärkten gewarnt. Zudem dürften Anleger die Entwicklung an den Anleihenmärkten und den Werdegang des US-Konjunkturpakets in Höhe von 1,9 Trillionen US-Dollar durch den Kongress genau beobachten.