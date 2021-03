Europas Leitbörsen schließen mit sattem Plus

Entspannung am Anleihenmarkt treibt Börsen an - Industriestimmung klar aufgehellt

Die Leitbörsen in Europa sind am Montag mit einem satten Plus aus dem Handel gegangen. Der Euro-Stoxx-50 schloss mit Zugewinnen von 1,93 Prozent auf 3.706,62 Punkte. In Frankfurt ging es für den DAX um 1,64 Prozent auf 14.012,82 Punkte nach oben. Der Londoner FTSE-100 gewann ebenso deutliche 1,62 Prozent auf 6.588,53 Einheiten.

Stützung kam dabei einerseits von den Anleihemärkten. Dort gab es eine zunehmende Entspannung zu beobachten. Die zuletzt stark gestiegenen Renditen auf Anleihen kamen wiederum etwas zurück. Die deutliche Zuwächse bei den Renditen auf Festverzinsliche hatten zuletzt die Sorgen rund um steigende Kapitalmarktzinsen befeuert.

Auch von Konjunkturdatenseite gab es am Montag positive Nachrichten. Sowohl in der Eurozone, als auch Großbritannien hat sich die Industriestimmung im Februar merklich aufgehellt.