Europas Leitbörsen schließen mit Verlusten

Negative Wall Street belastete im Späthandel - Geschäftszahlen setzten Akzente

Die europäischen Börsen sind am Mittwoch mit Verlusten aus dem Handel gegangen. Am Nachmittag brachte eine zunehmend negative Tendenz an den US-Börsen die Märkte diesseits des Atlantiks unter Druck. Daneben setzte die Berichtssaison Akzente.

Der Eurozonen-Sammelindex Euro-Stoxx-50 ging um 0,35 Prozent tiefer bei 3.648,37 Punkten aus dem Handel. Der FTSE-100 in London verlor 0,11 Prozent auf 6.524,36 Stellen. Der Pariser CAC-40 gab um 0,36 Prozent nach und schloss bei 5.670,80 Einheiten. Der DAX büßte 0,56 Prozent auf 13.932,97 Zähler ein.

Nachdem die US-Börsen in den ersten Handelsminuten noch positiv tendiert und sich weiter auf Rekordjagd gemacht hatten, ließ die positive Börsenstimmung bereits bald wieder nach und belastete weltweit zunehmend. Nun dürfte sich die Aufmerksamkeit vermehrt auf die Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell richten, die am Abend stattfinden soll.

Für Marktakzente sorgten bis zuletzt Geschäftszahlen. So stiegen etwa die Aktien der Societe Generale am Mittwoch um 2,85 Prozent, nachdem die französische Bank zwar erstmals einen Jahresnettoverlust seit 1988 ausgewiesen hatte, allerdings weiterhin zur Ausschüttung einer Dividende stand. BNP Paribas gewannen ebenfalls als Titel eines französischen Geldhauses 2,77 Prozent hinzu.

Die deutlichsten Kursaufschläge verbuchten allerdings im Eurozonen-Sammelindex die niederländischen Titel des Finanzdienstleisters Adyen. Sie verteuerten sich um 8,55 Prozent. Im zweiten Halbjahr wickelte das Unternehmen Zahlungen im Umfang von fast 175 Milliarden Euro ab und damit 29 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Im Gesamtjahr stand damit ein Zuwachs von 27 Prozent auf knapp 304 Milliarden Euro zu Buche.

Dem gegenüber standen in Amsterdam Kursabgaben bei ABN Amro von 1,52 Prozent. Unter dem Strich stand ein Verlust von 45 Millionen Euro, wie die Bank mitteilte. 2019 hatte das Institut noch 2,05 Milliarden Euro verdient.

Auch Monte dei Paschi legten Zahlen vor. Die italienische Krisenbank hat ihre Verluste im vergangenen Jahr deutlich ausgeweitet. Sie betragen 1,69 Milliarden Euro. Die Aktie verlor fast sechs Prozent.

Moeller-Maersk sackten um 6,82 Prozent ab. Schuld war ein negativ aufgenommener operativer Ergebnisausblick. Die Anleger hätten offenbar den Eindruck bekommen, dass die Frachtraten als Gewinntreiber bereits ihren Höhepunkt erreicht hätten, sagte ein Experte. Zudem habe die Aktie schon 2020 um über 40 Prozent zugelegt.

Daneben standen auch Titel aus der Bergbaubranche im Fokus und tendierten deutlich höher. In London, wo die meisten Aktien aus der Branche hauptnotiert sind, stiegen Anglo American um 4,75 Prozent. Rio Tinto und Glencore gewannen jeweils mehr als zweieinhalb Prozent.

Die Wertpapiere von Heineken verloren indes 5,10 Prozent und lasteten auf den Nahrungsmittel-Subindex. Der Bierbrauer hatte ebenfalls seine Bücher geöffnet und dabei mitgeteilt, 8.000 Stellen streichen zu wollen.