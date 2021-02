Europas Leitbörsen schließen mit Verlusten

Euro-Stoxx-50 verliert 0,21 Prozent - Energieunternehmen unter den Verlierern

Die Europäischen Leitbörsen sind am Dienstag mit Abschlägen gegenüber dem Vortag aus dem Handel gegangen. Der Euro-Stoxx-50-Index fiel 0,21 Prozent auf 3.726,40 Punkte. In Frankfurt büßte der DAX 0,32 Prozent an Wert ein auf 14.064,60 Einheiten. Der FTSE-100 kam in London nach Verlusten von 0,11 Prozent auf 6.748,86 Zähler.

Dabei hatte es datenseitig relativ gut ausgeschaut. Der ZEW-Konjunkturindikator für die deutsche Wirtschaft war wesentlich besser ausgefallen als erwartet. Die Einschätzung zur aktuellen Lage fiel jedoch düsterer aus als noch im Vormonat.

Am Nachmittag wurde in den USA der Empire-State-Index veröffentlicht, der die Stimmung bei Unternehmen im Bundesstaat New York wiedergibt. Auch hier zeigte sich ein weitaus besseres Bild als erwartet.

An der Spitze des Euro-Stoxx-50 standen wie schon zu Mittag die Aktien des niederländischen Zahlungsdienstleisters Adyen. Die Papiere legten um fast 2,7 Prozent an Wert zu. Hier dürfte eine Kaufempfehlung von Goldman Sachs den Ausschlag gegeben haben. Nachgefragt waren auch die Titel des Optikkonzerns EssilorLuxottica. Sie stiegen um 2,4 Prozent.

Unter den Verlierern im Eurozonen-Leitindex waren Nokia mit minus 2,14 Prozent Schlusslicht. Der Energiekonzern Enel büßte 1,9 Prozent an Wert ein. Und auch die großen Gewinner vom Montag, die Vivendi-Aktien, mussten Federn lassen und verbuchten ein Minus von 1,7 Prozent.

Der Frankfurter DAX wurde von den Aktien der Deutschen Börse angeführt, die um 1,8 Prozent zulegten. Die Credit Suisse hatte den Kauf empfohlen.

Unter den Gewinnern befanden sich außerdem die Automobilriesen VW (plus 0,6 Prozent), Daimler (plus 0,3 Prozent) und BMW (plus 0,2 Prozent).

Schlusslicht in Frankfurt waren Deutsche Wohnen, die 1,8 Prozent einbüßten. Es folgten die Titel der Energiekonzerne E.on und RWE, die jeweils 1,7 Prozent, beziehungsweise 1,5 Prozent verloren.