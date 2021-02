Europas Leitbörsen schließen mit Zugewinnen

DAX kann Rekordhoch nicht halten - Gute Stimmung an Finanzmärkten - Aussicht auf mögliches weiteres US-Konjunkturpaket stützt

Die Leitbörsen in Europa haben am Montag einheitlich mit Zugewinnen geschlossen. Der Euro-Stoxx-50 gewann dabei 0,27 Prozent auf 3.665,51 Einheiten. Der Frankfurter DAX schloss knapp höher mit 0,02 Prozent im Plus bei 14.059,91 Punkten. Das zum Wochenauftakt zeitweise erklommene neue Rekordhoch konnte der deutsche Leitindex dabei nicht über die Ziellinie bringen.

Für den Londoner FTSE-100 ging es am Montag um 0,53 Prozent auf 6.523,53 Zähler nach oben. Der CAC-40 in Paris gewann unterdessen ebenso 0,47 Prozent auf 5.686,03 Punkte.

Für gute Stimmung an den Börsen sorgten zum einen Aussagen der US-Finanzministern Janet Yellen. Dabei warb sie einerseits für ein weiteres billionenschweres Hilfspaket in den USA. Andererseits stellte sie auch eine Rückkehr zur Vollbeschäftigung in den USA im kommenden Jahr in Aussicht.