Europas Leitbörsen schließen ohne klare Richtung

Nach EZB-Zinsentscheidung bleibt Brexit-Zitterpartie im Fokus - Londoner FTSE-100 allerdings mit Gewinnen

Die europäischen Börsen sind am Donnerstag uneinheitlich aus dem Handel gegangen. Die Aufstockung des Anleihen-Notkaufprogramms der Europäischen Zentralbank (EZB) konnte angesichts der Brexit-Zitterpartie und der angespannten wirtschaftlichen Lage um Corona den Festlandbörsen keinen nachhaltigen Optimismus einhauchen. In London waren dagegen Gewinne zu sehen.

Der Eurozonen-Sammelindex Euro-Stoxx-50 fiel um 0,19 Prozent auf 3.522,31 Punkte. Bei den Länderindizes verlor der DAX in Frankfurt 0,33 Prozent auf 13.295,73 Zähler. Für den CAC-40 in Paris ging es dagegen um geringe 0,05 Prozent auf 5.549,65 Stellen hinauf. Der britische FTSE-100 gewann hingegen deutlichere 0,54 Prozent auf 6.599,76 Einheiten.

Die EZB stemmt sich mit weiteren Milliarden gegen die wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise. Das EZB-Notkaufprogramm für Staatsanleihen und Wertpapiere von Unternehmen wird um 500 Milliarden Euro auf 1,85 Billionen Euro ausgeweitet, wie die Notenbank nach ihrer Zinssitzung mitteilte. Den Leitzins belässt die EZB unverändert bei 0,0 Prozent.

Beim Brexit-Handelspakt ist die Lage aus Sicht von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen verfahren. Ihr Gespräch mit dem britischen Premierminister Boris Johnson am Mittwochabend sei lang und gut gewesen, sagte von der Leyen vor Beginn des EU-Gipfels in Brüssel. Aber: "Es ist schwierig."

Bei dem nun zwei Tage andauernden Gipfel wird neben dem Brexit allerdings auch über eine Einigung im Budgetstreit verhandelt. Einigen Staatschefs zufolge stünden die Zeichen allerdings gut.

Branchenseitig konnten im Tagesverlauf Aktien aus der Öl- und Gasbranche jene aus dem Nahrungsmittelsektor überholen. Grund dafür dürften zuletzt stark gestiegene Ölpreise sein. Im Euro-Stoxx-50 legte Total und Enel um 2,09 bzw. 1,11 Prozent zu. Am anderen Ende der Kurstafel zeigten sich Banken schwach: Banco Santander, ING Group und BNP Paribas verloren jeweils mehr als zwei Prozent.

Tech-Titel grenzten ihre Nachmittagsverluste in Summe etwas ein. Die Titel von Branchenprimus ASML gaben am Donnerstag 1,66 Prozent ab. Deutlichere Abgaben in diesem Sektor verbuchten allerdings erneut die Wertpapiere des steirischen Sensorherstellers ams AG. Sie sackten um 5,74 Prozent ab.

Unter den Einzelwerten standen bis Handelsschluss die Papiere des Optik-Einzelhändlers GrandVision unter Druck. Sie verloren 3,47 Prozent, da die Sorge vor einer scheiternden Übernahme auf dem Kurs lastete. Der französisch-italienische Brillenkonzern EssilorLuxottica (minus 0,46 Prozent) überdenkt offenbar die milliardenschwere Übernahme des niederländischen Unternehmens.

Die Anteile des Touristikkonzerns TUI sackten in Frankfurt nach Zahlen um 5,47 Prozent ab. Die schwindenden Buchungen in der Coronakrise hatten dem weltgrößten Reiseanbieter im vergangenen Geschäftsjahr einen Verlust von mehr als 3,1 Milliarden Euro eingebrockt.