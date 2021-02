Europas Leitbörsen schließen ohne klare Richtung

CAC-40 allerdings mit etwas deutlicheren Aufschlägen

Die europäischen Leitbörsen haben am Freitag ohne klare Richtung, allerdings auch mehrheitlich kaum verändert geschlossen. Lediglich in Paris bewegte sich der französische Leitindex etwas stärker von der Stelle. Neben dem monatlichen Jobbericht aus den USA standen vor allem die Hoffnungen auf das Corona-Konjunkturpaket in Höhe von 1,9 Billionen US-Dollar im Fokus. Dieses dürfte in Anbetracht der weiterhin hohen Arbeitslosenzahlen für viele Investoren von Bedeutung sein.

Der Euro-Stoxx-50 ging um 0,37 Prozent höher bei 3.655,77 Punkten aus dem Handel. Der DAX in Frankfurt verlor dagegen geringe 0,03 Prozent auf 14.056,72 Zähler. Der FTSE-100 in London gab um 0,22 Prozent auf 6.489,33 Einheiten nach. An der Pariser Börse erhöhte sich der CAC-40 wiederum um deutliche 0,90 Prozent auf 5.659,26 Stellen.