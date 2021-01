Europas Leitbörsen schließen schwächer

Anleger nach starkem Jahresauftakt wieder vorsichtiger

Die europäischen Leitbörsen haben am Montag mit Verlusten geschlossen. Der Euro-Stoxx-50 verlor zum Wochenauftakt 0,67 Prozent auf 3.620,62 Punkte. Auch der DAX in Frankfurt gab um 0,80 Prozent auf 13.936,66 Einheiten nach. In London schloss der FTSE-100 um 1,09 Prozent schwächer bei 6.798,48 Punkten.

Laut Marktexperten zeigen sich die Anleger nach dem positiven Jahresauftakt wiederum etwas vorsichtiger. Einerseits dürften viele Investoren nach den jüngsten Aufschlägen erstmal Gewinne mitnehmen. Andererseits belasten die weiter stark steigenden Corona-Neuinfektionszahlen.

Aktuelle Konjunkturdaten blieben etwas hinter den Expertenerwartungen zurück. Das sentix-Barometer zur Anlegerstimmung in der Eurozone kletterte um 4,0 auf 1,3 Punkte. Die Prognosen der Marktexperten hatten zuvor jedoch einen Zuwachs auf 1,9 Zähler besagt.