Europas Leitbörsen schließen schwächer

Euro-Stoxx-50 verliert 1,15 Prozent - Gewinnmitnahmen, Corona-Ängste und schwache US-Daten belasten

Europas Börsen haben am Freitag schwächer geschlossen. Nach kleinen Abgaben zum Start weiteten die Märkte ihre Verluste im Tagesverlauf sukzessive aus. Der Euro-Stoxx-50 beendete den Tag mit einem Minus von 1,15 Prozent bei 3.599,55 Punkten. Der deutsche Leitindex DAX verlor 1,44 Prozent auf 13.787,73 Einheiten. Der britische FTSE-100 fiel um 0,97 Prozent auf 6.735,71 Zähler.

Marktteilnehmern zufolge belasteten Gewinnmitnahmen nach den zuletzt an mehreren Börsen erreichten Rekordständen die Kurse. Vor dem wegen des Martin Luther King Day verlängerten Wochenendes in den USA und der Vereidigung des künftigen US-Präsidenten Joe Biden am Mittwoch wollten viele Investoren offenbar kein Risiko eingehen.

Für Zurückhaltung sorgten auch die jüngsten Corona-Infektionszahlen und die mit der britischen Mutation des Virus wieder verschärften Lockdown-Maßnahmen in einigen Ländern. So plant etwa Frankreich ab Samstag eine landesweite Ausgangssperre ab 18.00 Uhr. Auch in Deutschland nimmt die politische Diskussion über eine zeitnahe Verschärfung der Restriktionen derzeit Fahrt auf,

Zudem waren auch einige in den USA am Freitag gemeldete Wirtschaftsdaten schlechter als erwartet ausgefallen. Die US-Erzeugerpreise sind zwar wie erwartet gestiegen, die Einzelhandelsumsätze fielen aber stärker als befürchtet. Die Stimmung in den New Yorker Industrieunternehmen im Jänner legte weniger stark zu als prognostiziert. Für den US-Einzelhandel wurde für Dezember ein überraschendes Umsatzminus von 0,7 Prozent gemeldet.

Das vom künftigen US-Präsidenten vorgestellte Corona-Konjukturpaket im Umfang von rund zwei Billionen US-Dollar war für die Märkte hingegen keine Überraschung und wirkte sich nicht merklich aus.

Unter den größeren Verlierern fanden sich europaweit Rohstoff- und Ölwerte wie Total (minus 1,87 Prozent). Unter Druck kamen in London auch viele Minenwerte wie Rio Tinto (minus 3,03 Prozent) oder BHP (minus 3,31 Prozent).

Bank-Aktien gaben ihre anfänglichen Gewinne und ab und drehten ebenfalls deutlich ins Minus. So waren Banco Santander mit einem Minus von 2,87 Prozent die Tagesverlierer im Euro-Stoxx-50. Aktien der Deutschen Bank fanden sich mit einem Abschlag von 3,69 Prozent am unteren Ende im DAX. Negativ wurden an den Börsen die von einigen wichtigen US-Banken gemeldeten Quartalszahlen aufgenommen.

Gegen den Trend gesucht waren in London Aktien von Indivior und stiegen um 9,81 Prozent. Der Pharmakonzern hatte zuletzt seine Prognosen erhöht.