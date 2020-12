Europas Leitbörsen schließen überwiegend höher

Hoffen auf Einigung im Brexit-Poker - Aussicht auf US-Konjunkturpaket treibt an

Die Leitbörsen in Europa haben am Montag überwiegend mit positivem Vorzeichen geschlossen. Trotz der Zugewinne konnte der Euro-Stoxx-50 die noch höheren Verlaufsgewinne nicht gänzlich über die Ziellinie bringen. Letztendlich schloss der Eurozonen-Leitindex um 0,52 Prozent höher bei 3.503,96 Punkten. In Frankfurt ging es für den DAX um 0,83 Prozent auf 13.223,16 Zähler nach oben. Der Londoner FTSE-100 schloss hingegen mit Abgaben von 0,23 Prozent bei 6.531,83 Einheiten.

Für die gute Aktienstimmung sorgten einerseits die Hoffnung auf eine Einigung im Ringen um ein Brexit-Anschlusshandelsabkommen zwischen der Europäischen Union (EU) und Großbritannien. Nachdem die selbst gesetzte Frist auf eine Einigung am gestrigen Sonntag ergebnislos verstrichen ist, sollen die Gespräche nun fortgeführt werden.