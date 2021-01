Europas Leitbörsen schließen überwiegend im Plus

Verhaltener Wochenauftakt - US-Börsen feiertagsbedingt geschlossen - China-Daten sorgen für Unterstützung

Die europäischen Leitbörsen sind am Montag überwiegend mit etwas höheren Notierungen aus dem Handel gegangen. Der Euro-Stoxx-50 stieg geringfügig um 0,09 Prozent auf 3.602,67 Punkte. Der DAX in Frankfurt notierte zu Handelsschluss mit 13.848,35 Punkten und plus 0,44 Prozent. Der FT-SE-100 der Börse London gab hingegen um 0,22 Prozent nach und schloss bei 6.720,65 Stellen.

Das Geschäft zum Wochenauftakt gestaltete sich weitgehend unspektakulär. Angesichts weiterer Lockdown-Verschärfungen im Zuge der Corona-Krise in einigen Ländern hielten sich die Anleger weitgehend zurück. Zudem steht an diesem Mittwoch die Vereidigung des gewählten US-Präsidenten Joe Biden an. Einige Beobachter befürchten ähnliche Unruhen wie bei der Zertifizierung des Wahlergebnisses, als enttäuschte Anhänger des abgewählten Amtsinhabers Donald Trump das Kapitol gestürmt hatten.

Außerdem fehlten die Impulse von den US-Märkten, denn diese blieben am Montag wegen des Feiertags Martin Luther King Day geschlossen. Etwas Unterstützung kam jedoch von positiven Wirtschaftsdaten aus China. Trotz der Belastungen durch die Corona-Pandemie hat die dortige Wirtschaft 2020 ein deutliches Wachstum geschafft, das über den Erwartungen lag.