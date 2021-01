Europas Leitbörsen schließen überwiegend im Plus

Verhaltener Wochenauftakt - US-Börsen feiertagsbedingt geschlossen - China-Daten sorgen für Unterstützung

Die europäischen Leitbörsen sind am Montag überwiegend mit etwas höheren Notierungen in die neue Woche gestartet. Der Euro-Stoxx-50 stieg um 0,09 Prozent auf 3.602,67 Punkte. Der DAX in Frankfurt notierte zu Handelsschluss mit 13.848,35 Punkten und plus 0,44 Prozent. Der FT-SE-100 der Börse London gab hingegen um 0,22 Prozent nach auf 6.720,65 Stellen.

Das Geschäft zum Wochenauftakt gestaltete sich weitgehend unspektakulär. Angesichts weiterer Lockdown-Verschärfungen im Zuge der Corona-Krise in einigen Ländern hielten sich die Anleger weitgehend zurück. Zudem steht an diesem Mittwoch die Vereidigung des gewählten US-Präsidenten Joe Biden an. Einige Beobachter befürchten ähnliche Unruhen wie bei der Zertifizierung des Wahlergebnisses, als enttäuschte Anhänger des abgewählten Amtsinhabers Donald Trump das Kapitol gestürmt hatten.

Außerdem fehlten die Impulse von den US-Märkten, denn diese blieben am Montag feiertagsbedingt geschlossen. Etwas Unterstützung kam jedoch von positiven Wirtschaftsdaten aus China. Trotz der Belastungen durch die Corona-Pandemie hat die dortige Wirtschaft 2020 ein deutliches Wachstum geschafft, das über den Erwartungen lag.

Ein Branchenvergleich zeigte Versorgerwerte unter den wenigen Verlierern. So büßten im Euro-Stoxx-50 Enel gut drei Prozent ein und Engie gaben knapp ein Prozent nach. Hingegen fanden sich Bankwerten auf den Einkaufslisten der Investoren. ING Groep verbesserten sich um 1,6 Prozent und Intesa SanPaolo gewannen 0,8 Prozent an Wert.

Carrefour-Titel büßten weitere fast sieben Prozent ein, nachdem der französische Handelskonzern und der kanadische Übernahmeinteressent Alimentation Couche-Tard wegen des politischen Widerstands in Frankreich ihre Gespräche über einen möglichen milliardenschweren Zusammenschluss vorerst eingestellt haben.

Papiere von Total verloren in einem verhaltenen Öl-Sektor 0,3 Prozent, nachdem bekannt geworden war, dass der französische Ölkonzern sein Engagement im Bereich der erneuerbaren Energien mit einer Milliardeninvestition in Indien ausbaut.

Die Aktien des neuen Autoriesen Stellantis nahmen an ihrem ersten Handelstag eine positive Entwicklung: Nachdem der erste Kurs in Mailand 12,76 Euro betragen hatte, notierten die Titel zuletzt bei 13,52 Euro. Aktuell sind die Anteilsscheine des aus der Fusion von Fiat Chrysler und PSA entstandenen Unternehmens im französischen CAC-40 sowie im italienischen FTSE MIB gelistet. Spätestens im September könnten sie in den Eurozonen-Leitindex Euro-Stoxx-50 aufgenommen werden.