Europas Leitbörsen schließen überwiegend leicht im Plus

Geringe Abgaben in London - Starke konjunkturelle Impulsgeber blieben aus - Unternehmensnachrichten setzten hingegen klare Akzente

Europas Leitbörsen sind am Mittwoch überwiegend etwas höher aus dem Handel gegangen. Der Euro-Stoxx-50 als Leitindex der Eurozone stieg um 0,12 Prozent auf 3.616,51 Punkte. Der FTSE-100 in London verlor indes 0,13 Prozent auf 6.745,52 Einheiten. Der DAX in Frankfurt gewann wiederum 0,11 Prozent auf 13.939,71 Zähler. Der CAC-40 in Paris erhöhte sich um 0,21 Prozent auf 5.662,67 Stellen.

Starke Impulsgeber gab es am heutigen Handelstag nicht. Auch die in den USA veröffentlichten Verbraucherpreise, die im Dezember überraschend gestiegen waren, setzten keine Akzente. Nach Börsenschluss dürften Investoren nun auf das politische Washington blicken, wo im Repräsentantenhaus über die Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens gegen den noch amtierenden US-Präsidenten Donald Trump abgestimmt wird.

Überdies blieb die Corona-Dynamik europaweit im Blickfeld. Das Infektionsgeschehen beruhige sich nicht, stellte Analyst Konstantin Oldenburger vom Handelshaus CMC Markets nüchtern fest.

Unter den Einzelwerten schossen die Papiere von Carrefour in Paris um mehr als 13 Prozent hinauf. Der kanadische Konzern Alimentation Couche-Tard will den französischen Supermarktbetreiber um 20 Euro je Aktie übernehmen. Angetrieben von diesen Neuigkeiten zogen auch Ahold Delhaize nach oben. Sie gewannen im Euro-Stoxx 1,,85 Prozent.

In Madrid stiegen Telefonica um fast zehn Prozent. Der spanische Konzern verkauft seine Funkmasten an den US-Konzern American Tower Corporation (ATC) um nehmen damit 7,7 Mrd. Euro ein. Damit werde das Geschäft sehr attraktiv bewertet, lobte Analyst Mathieu Robilliard von der britischen Bank Barclays. Europaweit waren Telekomwerte gefragt.

Die Volkswagen-Vorzüge gaben in Frankfurt um 0,66 Prozent nach. Die Coronakrise hat den Verkäufen des deutschen Konzerns im vergangenen Jahr einen kräftigen Dämpfer verpasst. Insgesamt sanken die Auslieferungen der weltgrößten Autogruppe um 15,2 Prozent auf rund 9,3 Millionen Fahrzeuge.

Die Wertpapiere von ProSiebenSat.1 sackten indes in der zweiten Börsenreihe um 5,91 Prozent ab. Am Dienstag nach Handelsschluss hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf ihr vorliegende Angebotsunterlagen vom Verkauf von elf Millionen Aktien durch den Finanzinvestor KKR berichtet.

Die Wertpapiere von Monte Paschi gaben in Mailand um 0,71 Prozent nach. Die italienische Krisenbank rechne 2021 mit einem Verlust von 562 Millionen Euro, war bekannt geworden. Erst im darauf folgenden Jahr seien wieder schwarze Zahlen möglich. Die in Siena ansässige Bank werde 2021 aber dennoch ihre Mindestkapitalanforderung erreichen.

Die Amsterdamer Notierungen von Just Eat Takeaway verloren heute 4,14 Prozent. Der niederländische Essenslieferant hat im Coronajahr 2020 deutlich vom Trend hin zu Online-Essensbestellungen profitiert. Dies dürfte Anleger zu Gewinnmitnahmen motiviert haben.