Europas Leitbörsen schließen überwiegend mit Gewinnen

Weitere Zugewinne nach spektakulärem Wochenbeginn - Corona-Impfstoffkandidaten erneut bestimmendes Thema

Die europäischen Leitbörsen haben am Dienstag überwiegend Kursgewinne verbuchen können und knüpften damit an den fulminanten Wochenbeginn an. Der Euro-Stoxx-50 gewann 34,71 Einheiten oder 1,02 Prozent auf 3.442,62 Zähler. Der DAX in Frankfurt schloss mit 13.163,11 Punkten und plus 0,51 Prozent. Der FT-SE-100 der Börse London stieg um 1,79 Prozent und steht nun bei 6.296,85 Stellen.

Am Vortag hatte vor allem die Aussicht auf einen baldigen Impfstoff gegen das Coronavirus die Anleger euphorisch gestimmt. Zuvor hatte aber auch bereits der Wahlsieg des Demokraten Joe Biden in den USA für gute Stimmung an den Börsen gesorgt. Die Hoffnung auf eine unerwartet hohe Wirksamkeit eines Corona-Impfstoffs und dessen mögliche Schnellzulassung sorgte auch heute wieder für Auftrieb.

Nachdem Biontech und der US-Partner Pfizer am Vortag mit gefeierten Studiendaten zu ihrem Produkt kamen, folgte das Tübinger Unternehmen Curevac am Dienstag mit ermutigenden Zwischenergebnissen, die bei Anlegern gut ankamen. Allerdings ist Curevac noch nicht so weit fortgeschritten wie das Mainzer Unternehmen Biontech, das sich zusammen mit Pfizer bereits in der für eine Zulassung entscheidenden Studienphase 3 befindet.

In den Fokus rückten auch aktuelle Konjunkturdaten: Börsianer haben zuletzt mit größerer Skepsis auf die deutsche Konjunktur geblickt. Das Barometer ihrer Erwartungen für die wirtschaftliche Entwicklung in den nächsten sechs Monaten sackte im November auf 39,0 Punkte von 56,1 Zählern ab, teilte das deutsche Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) mit. Ökonomen hatten nur einen Rückgang auf 41,7 Zähler erwartet.

Ein Branchenvergleich in Europa zeigte erneut Finanzwerte und Titel aus dem Öl-Sektor unter den größeren Gewinnern. Dagegen war der Index der Technologiefirmen das Schlusslicht im Branchentableau. Laut Marktanalyst Neil Wilson von Markets.com wechseln die Anleger derzeit verstärkt von wachstumsträchtigen Branchen in Substanzwerte. Tech-Aktien leiden darunter, zumal sie in den vergangenen Corona-Monaten allgemein zu den Gewinnern des Digitalisierungsbedarfs gezählt wurden.

Zu den größten Gewinnern in Euro-Stoxx-50 zählten dementsprechend einige Bankwerte. So zogen BNP Paribas um 7,6 Prozent an und Banco Santander konnten sich um 8,6 Prozent steigern. Aktien der ING Groep schlossen um 7,7 Prozent höher.

Unter den größeren Verlierern fanden sich hingegen Adidas mit minus 5,8 Prozent. Der Sportartikelhersteller hat über das beendete und das neu angelaufene Quartal ́berichtet. Der Ausblick auf das vierte Quartal kam trotz positiv beurteilter Ergebnisse im dritten Jahresviertel am Markt nicht gut an. Das Unternehmen hatte auf die Corona-Risiken für die Geschäfte verwiesen.

Aktien der Deutsche Post erging es nach detaillierten Quartalszahlen mit einem Abschlag von 4,8 Prozent nicht viel besser. Marktbeobachtern zufolge dürfte vor allem der Impfstoff-Erfolg gegen die Lungenkrankheit Covid-19 der Grund für die aktuellen Kursverluste sein. Gefürchtet wird, dass dann der Online-Boom etwas nachlässt und damit auch der Höhenflug der Aktie Gelb endet.