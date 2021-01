Europas Leitbörsen schließen überwiegend mit leichten Aufschlägen

Allerdings blieben große Bewegungen bei den Indizes aus

Europas Leitbörsen sind am Mittwoch überwiegend etwas höher aus dem Handel gegangen. Der Euro-Stoxx-50 als Leitindex der Eurozone stieg um 0,12 Prozent auf 3.616,51 Punkte. Der FTSE-100 in London verlor indes 0,13 Prozent auf 6.745,52 Einheiten. Der DAX in Frankfurt gewann wiederum 0,11 Prozent auf 13.939,71 Zähler. Der CAC-40 in Paris erhöhte sich um 0,21 Prozent auf 5.662,67 Stellen.

Starke Impulsgeber gab es am heutigen Handelstag nicht. Auch die in den USA veröffentlichten Verbraucherpreise, die im Dezember überraschend gestiegen waren, setzten keine Akzente. Nach Börsenschluss dürften Investoren nun auf das politische Washington blicken, wo im Repräsentantenhaus über die Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens gegen den noch amtierenden US-Präsidenten Donald Trump abgestimmt wird.

Überdies blieb die Corona-Dynamik europaweit im Blickfeld. Das Infektionsgeschehen beruhige sich nicht, stellte Analyst Konstantin Oldenburger vom Handelshaus CMC Markets nüchtern fest.