Europas Leitbörsen schließen uneinheitlich - Euro-Stoxx-50 fester

Auch DAX klar im Plus - FTSE-100 wenig verändert - CAC-40 knapp im Minus - Aktien von Unibail-Rodamco nach Zahlen schwer unter Druck

Die europäischen Leitbörsen haben am Donnerstag einen etwas richtungslosen Handelstag schließlich mehrheitlich im Plus beendet. Impulse für den Handel lieferten vor allem Unternehmensergebnisse.

Der Euro-Stoxx-50 ging um 0,64 Prozent höher bei 3.671,68 Punkten aus dem Handel. Der deutsche Leitindex DAX stieg um 0,77 Prozent auf 14.040,91 Zähler.

In London fielen die Kursgewinne deutlich moderater aus. Der FTSE-100 legte nur leicht um 0,07 Prozent auf 6.528,72 Einheiten zu. An einigen Handelsplätze endete der Handelstag auch im Minus. So büßte etwa der französische Leitindex CAC-40 in Paris geringfügige 0,03 Prozent auf 5.669,82 Punkte ein. Kursverluste verzeichneten auch die Börsen in Wien, Madrid und Brüssel.

Bei den Einzelwerten sorgten die Aktien des Immobilienkonzerns Unibail-Rodamco mit einem Minus von knapp 13 Prozent für Aufsehen. Das Unternehmen hatte für das Schlussquartal 2020 eine enttäuschende Ergebnisentwicklung berichtet. Der überraschend positive Umsatz konnte dies nicht kompensieren.

Bei Pernod Ricard mussten die Anleger einen Kursabschlag von 2,3 Prozent hinnehmen, obwohl der Spirituosenhersteller für das erste Geschäftshalbjahr eine Erholung berichtete. Dank des jüngst guten Laufs waren die Aktien zuletzt allerdings auch auf den höchsten Stand seit Februar gestiegen und hatten damit sämtliche Verluste seit Ausbruch der Pandemie wieder aufgeholt.

Nur kurzzeitig nach oben ging es für die Papiere von ArcelorMittal. Sie drehten im Tagesverlauf ins Minus und gingen schließlich um deutliche 2,3 Prozent tiefer aus dem Handel. Der Stahlkonzern hatte für das Schlussquartal 2020 eine Nachfrageerholung gemeldet und fand mit seiner neuen Gewinnausschüttungspolitik bei Analysten ein positives Echo.

Auch die Zurich Insurance Group konnte am Markt trotz einer besser als erwarteten operativen Ergebnisentwicklung nicht überzeugen: Die Papiere des Versicherers sanken um 1,1 Prozent.

Dagegen stiegen die Aktien von Credit Agricole im schwachen Branchenumfeld um knapp 5 Prozent. Die französische Bank erlitt im vergangenen Jahr zwar einen Gewinneinbruch, Analysten hatten allerdings mit noch Schlimmerem gerechnet. Bei Schneider Electric stand ein Kursplus von 1,6 Prozent zu Buche. Dank einer guten zweiten Jahreshälfte schnitt der Industriekonzern 2020 besser ab als erwartet.

Die am Nachmittag veröffentlichten US-Daten zu den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe schlugen sich nicht entscheidend im Handel nieder. Sie waren schlechter ausgefallen als erwartet.