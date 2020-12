Europas Leitbörsen schließen uneinheitlich - FTSE-100 im Plus

Euro-Stoxx-50 und DAX dagegen etwas schwächer - Starker Euro belastet Handelsplätze im Euroraum - Flutter-Aktie von Anteilsaufstockung bei FanDuel angetrieben

Die europäischen Leitbörsen haben am Donnerstag bei insgesamt wenig Bewegung uneinheitlich geschlossen. Ihre Kursverluste aus dem Frühhandel konnten die Aktienmärkte - gestützt von starken US-Börsen - noch eindämmen und teilweise sogar vollständig aufholen. An den Handelsplätzen in der Eurozone bremste jedoch die anhaltende Aufwertung des Euro die Kurse. Diese verschlechtert die Exportaussichten der Unternehmen aus dem Währungsraum.

Der Euro-Stoxx-50 ging um 0,12 Prozent tiefer bei 3.517,10 Punkten aus dem Handel. Der deutsche Leitindex DAX fiel um 0,45 Prozent auf 13.252,86 Einheiten. Außerhalb der Eurozone legte in London der FTSE-100 um 0,42 Prozent auf 6.490,27 Einheiten zu. Gestützt wurde er von Hoffnungen auf ein baldige Einigung in den Gesprächen zwischen der EU und Großbritannien über ihre künftigen Handelsbeziehungen.

Im Euroraum war jedoch die Euro-Stärke das wichtigere Thema. Die Gemeinschaftswährung stieg im Späthandel bis auf 1,2175 Dollar und bewegte sich damit auf dem höchsten Niveau seit April 2018. Der starke Euro werde zum immer größeren Problem für die Exporteure im Währungsraum, erläuterte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Unterstützung für den Handel in Europa kam dagegen von der Wall Street, wo der Dow Jones wieder über die Marke von 30.000 Punkten stieg und sowohl der S&P-500 als auch der Nadasq Composite erneut Rekordstände erreichten. Die wöchentlichen Zahlen zu den US-Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe fielen zudem besser aus als erwartet. Der offizielle Monatsbericht zum Arbeitsmarkt folgt am morgigen Freitag. Die Stimmung der US-Dienstleister trübte sich im November wiederum etwas weniger ein als prognostiziert.

Die am Vormittag veröffentlichten europäischen Konjunkturdaten schlugen sich nicht merklich im Handel nieder. Der finale Einkaufsmanagerindex von IHS Markit für die Eurozone kam im November bei 45,3 Punkte und damit deutlich unter der Wachstumsschwelle von 50 Zählern zu liegen. Gegenüber Oktober war dies ein Rückgang von 4,7 Punkten, eine Erstschätzung wurde jedoch geringfügig um 0,2 Einheiten übertroffen.

Die Einzelhandelsumsätze in der Eurozone wiederum sind im Oktober überraschend deutlich gestiegen. Die Entwicklung dürfte sich aber im November nicht fortsetzen, da viele Regierungen im Kampf gegen die Coronakrise neue Beschränkungen beschlossen haben, die auch den Einzelhandel stark betreffen.

Im Euro-Stoxx-50 gingen die Aktien von Flutter Entertainment um knapp sechs Prozent fester aus dem Handel, nachdem sie im Verlauf zwischenzeitlich im zweistelligen Prozentbereich zugelegt hatten. Das irische Glücksspielunternehmen will mittels einer Kapitalerhöhung rund 1,1 Mrd. britische Pfund aufnehmen, um seinen Anteil am US-Anbieter FanDuel deutlich aufzustocken.

Gut gesucht waren außerdem Technologieaktien. Im Spitzenfeld des Euro-Stoxx-50 notierten etwa die Titel von Amadeus (plus 2,50 Prozent), Adyen (plus 1,91 Prozent) und Prosus (plus 1,60 Prozent). Schwach zeigten sich dagegen Danone, die um 1,69 Prozent nachgaben. Die US-Bank JPMorgan hat die Aktien des französischen Konsumgüterkonzerns von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft.