Europas Leitbörsen schließen uneinheitlich - London im Plus

FTSE-100 legt geringfügige 0,12 Prozent zu - Euro-Stoxx-50 und DAX dagegen leicht im Minus

Die europäischen Leitbörsen haben am Dienstag bei insgesamt eher geringen Kursveränderungen uneinheitlich geschlossen. Positive Vorgaben aus Übersee hatten bereits in der Früh den Handel nicht zu stützen vermocht. Auch im weiteren Tagesverlauf kamen die Aktienmärkte in Europa nicht in die Gänge. Die US-Börsen eröffneten am Nachmittag dann ebenfalls nur wenig bewegt und konnten somit dem Handel diesseits des Atlantiks keinen positiven Impuls liefern.

Der Euro-Stoxx-50 ging um 0,12 Prozent tiefer bei 3.661,13 Punkten aus dem Handel. Der deutsche Leitindex DAX fiel um 0,34 Prozent auf 14.011,80 Einheiten. In London dagegen endete der Handelstag mit leichten Kursgewinnen. Der FTSE-100 stieg geringfügig um 0,12 Prozent auf 6.531,56 Zähler.

Mangels marktrelevanter Konjunkturdaten sorgte vor allem die Berichtssaison der Unternehmen für Bewegung. So legten etwa die Aktien von Total nach Zahlen eine Berg- und Talfahrt hin. In der Früh zogen sie zunächst um mehr als 2,8 Prozent an, gaben am Nachmittag ihre Gewinne jedoch wieder ab und gingen mit einem Minus von 1,8 Prozent als einer der größten Verlierer im Euro-Stoxx-50 aus dem Handel.

Der französische Ölkonzern hat im vierten Quartal seinen Erholungskurs fortgesetzt. Das Unternehmen erzielte wie schon im Vorquartal einen Gewinn. Im zweiten Jahresviertel hatte Total noch einen Milliardenverlust ausgewiesen. Wegen Milliardenabschreibungen im zweiten Quartal schrieb das Unternehmen für das Gesamtjahr 2020 allerdings tiefrote Zahlen.

In Zürich standen die ams-Titel stark unter Druck und verloren mehr als sieben Prozent. Der in der Schweiz notierte steirische Sensorhersteller hat 2020 trotz Corona-Pandemie zwar seinen Umsatz gesteigert. Der bereinigte Nettogewinn sank aber deutlich, unbereinigt rutschte das Unternehmen sogar in die roten Zahlen. Ein Barclays-Analyst bemängelte zudem den Ausblick des Unternehmens.

In Frankfurt büßten die Teamviewer-Aktien 4,3 Prozent ein. Der Softwareanbieter rechnet mit einer anhaltend hohen Nachfrage und will bei den Erlösen die Milliardenschwelle überspringen. Ein Händler wies darauf hin, dass der Kurs im Tageshoch von 46,88 Euro an einer Widerstandszone bei 46 bis 47 Euro gescheitert sei. Auf diesem Niveau endeten im vergangenen Jahr und zu Beginn dieses Jahres jeweils Aufwärtsbewegungen.