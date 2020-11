Europas Leitbörsen schließen uneinheitlich

Impfstoff-Euphorie vom Montag verflogen

Die Leitbörsen in Europa haben am Dienstag ohne klare Richtung geschlossen. Der Leitindex der Eurozone, Euro-Stoxx-50, lag zwar die meiste Zeit über in der Verlustzone, baute jedoch zum Schluss noch ein knappe Kursplus von 0,07 Prozent auf 3.468,38 Punkte.

Der Frankfurter DAX ging mit einem hauchdünnen Minus von 0,04 Prozent bei 13.133,47 Punkten über die Ziellinie. Unterdessen blieb der Londoner FTSE-100 am Dienstag klar hinter dem Umfeld zurück und schloss mit minus 0,87 Prozent auf 6.365,33 Einheiten.

Nach dem positiven Wochenstart traten die Anleger am europäischen Markt am Dienstag etwas auf die Bremse. Die Vorgaben von der Wall Street und den asiatischen Börsen waren auch gemischt ausgefallen. Zudem zeichneten aktuelle Konjunkturdaten aus den USA am Dienstag ebenso kein klares Bild.