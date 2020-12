Europas Leitbörsen schließen uneinheitlich

Euro-Stoxx-50 legt 0,50 Prozent zu - FTSE-100 verliert 0,28 Prozent

Die europäischen Leitbörsen haben am Dienstag uneinheitlich geschlossen. Während die wichtigsten Handelsplätzen in der Eurozone leichte bis deutliche Kursgewinne verzeichneten, ging die Börsen in London, Zürich und Stockholm etwas tiefer aus dem Handel.

Die bestimmenden Themen an den Aktienmärkten sind weiter die gleichen - die Gespräche zwischen der Europäischen Union (EU) und Großbritannien über ihre künftigen Beziehungen, die Verhandlungen der US-Parteien über ein weiteres Konjunkturpaket sowie die weiter angespannte Situation rund um die Corona-Pandemie. Zuletzt wurden in mehreren europäischen Staaten neue Lockdown-Maßnahmen beschlossen. Etwas Unterstützung für den Handel kam jedoch aus China, wo Daten zu Einzelhandelsumsätzen und Industrieproduktion auf eine weitere Erholung hindeuteten.

Der Euro-Stoxx-50 beendete den Handelstag um 0,50 Prozent höher bei 3.521,50 Punkten. Der deutsche Leitindex DAX zog in Frankfurt um 1,06 Prozent auf 13.362,87 Einheiten an. In London fiel der FTSE-100 dagegen um 0,28 Prozent auf 6.513,32 Zähler.