Europas Leitbörsen schließen wenig bewegt

Euro-Stoxx-50 mit minus 0,12 Prozent knapp behauptet

Die europäischen Leitbörsen haben am Donnerstag bei insgesamt wenig Bewegung uneinheitlich geschlossen. Ihre Kursverluste aus dem Frühhandel konnten die Aktienmärkte - gestützt von starken US-Börsen - noch eindämmen und teilweise sogar vollständig aufholen. An den Handelsplätzen in der Eurozone bremste jedoch die anhaltende Aufwertung des Euro die Kurse. Diese verschlechtert die Exportaussichten der Unternehmen aus dem Währungsraum.

Der Euro-Stoxx-50 ging um 0,12 Prozent tiefer bei 3.517,10 Punkten aus dem Handel. Der deutsche Leitindex DAX fiel um 0,45 Prozent auf 13.252,86 Einheiten. Außerhalb der Eurozone legte in London der FTSE-100 um 0,42 Prozent auf 6.490,27 Einheiten zu. Gestützt wurde er von Hoffnungen auf ein baldige Einigung in den Gesprächen zwischen der EU und Großbritannien über ihre künftigen Handelsbeziehungen.