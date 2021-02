Europas Leitbörsen schließen wenig verändert

Euro-Stoxx-50 büßt 0,12 Prozent ein

Die europäischen Leitbörsen haben am Dienstag bei insgesamt eher geringen Kursveränderungen uneinheitlich geschlossen. Positive Vorgaben aus Übersee hatten bereits in der Früh den Handel nicht zu stützen vermocht. Auch im weiteren Tagesverlauf kamen die Aktienmärkte in Europa nicht in die Gänge. Die US-Börsen eröffneten am Nachmittag dann ebenfalls nur wenig bewegt und konnten somit dem Handel diesseits des Atlantiks keinen positiven Impuls liefern.

Der Euro-Stoxx-50 ging um 0,12 Prozent tiefer bei 3.661,13 Punkten aus dem Handel. Der deutsche Leitindex DAX fiel um 0,34 Prozent auf 14.011,80 Einheiten. In London dagegen endete der Handelstag mit leichten Kursgewinnen. Der FTSE-100 stieg geringfügig um 0,12 Prozent auf 6.531,56 Zähler.