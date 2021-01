Europas Leitbörsen schließen zur Wochenmitte klar im Minus

Euro-Stoxx-50 gibt mehr als ein Prozent ab

Die europäischen Börsen sind zur Wochenmitte mit eindeutigen Verlusten aus dem Handel gegangen. Dabei lasteten neben einer schwachen Eröffnung an der Wall Street auch Gewinnmitnahmen bei Technologietiteln auf den Indizes.

Der Euro-Stoxx-50 verlor letzten Endes 1,57 Prozent auf 3.536,38 Punkte. Für den DAX in Frankfurt ging es indes um 1,81 Prozent auf 13.620,46 Einheiten hinab. Der FTSE-100 in London büßte 1,30 Prozent auf 6.567,37 Zähler ein und der CAC-40 in Paris verlor 1,16 Prozent auf 5.459,62 Stellen.