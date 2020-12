Europas Leitbörsen starten befestigt, Euro-Stoxx-50 plus 0,49%

Jahresendrally geht weiter - DAX setzt Rekordkurs fort

Die europäischen Leitbörsen haben am Dienstagvormittag mit Zuwächsen eröffnet und damit die Jahresendrally fortgesetzt. Positive Vorgaben kamen von den Übersee-Börsen in den USA und Japan. International wurde zuletzt unterstützend aufgenommen, dass mit dem Brexit-Handelspakt und dem US-Corona-Hilfspaket große Unsicherheiten aus dem Weg geräumt worden waren.

Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 9.15 Uhr mit plus 0,49 Prozent bei 3.592,91 Einheiten. Der DAX in Frankfurt gewann 0,50 Prozent auf 13.859,85 Punkte und befindet sich damit weiter auf Rekordkurs. In London zeigte sich der FTSE-100 mit plus 1,62 Prozent auf 6.607,29 Punkte, nachdem er am Vortag feiertagsbedingt nicht gehandelt worden war.