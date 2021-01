Europas Leitbörsen starten befestigt, Euro-Stoxx-50 plus 0,62 Prozent

Starke Vorgaben von der Wall Street unterstützen

Die europäischen Leitbörsen haben am Donnerstagvormittag mit klaren Zuwächsen eröffnet. Starke Vorgaben lieferte die Wall Street am Vorabend. An den US-Börsen konnten am Tag der Angelobung des neuen Präsidenten Joe Biden neue Rekordhochs markiert werden.

Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 9.30 Uhr mit plus 0,62 Prozent bei 3 646,40 Einheiten. Der DAX in Frankfurt stieg um 0,65 Prozent auf 14.012,00 Punkte. In London zeigte sich der FTSE-100 mit plus 0,50 Prozent auf 6 774,10 Punkte.

Der Demokrat Joe Biden ist nun der 46. Präsident der USA. Er will die von der Corona-Pandemie schwer getroffene US-Wirtschaft mit weiteren, billionenschweren Hilfsmaßnahmen stützen.