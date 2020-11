Europas Leitbörsen starten deutlich fester

Die europäischen Leitbörsen sind am Montag mit deutlichen Zugewinnen in den Handel gestartet. Der Euro-Stoxx-50 stieg zu Handelsbeginn um 1,86 Prozent auf 3.263,66 Punkte. Auch in Frankfurt ging es für den DAX um satte 2,01 Prozent auf 12.730,55 Einheiten nach oben. In London kletterte der FTSE-100 ebenso klar um 1,74 Prozent auf 6.012,92 Zähler.

Laut Marktexperten weicht mit dem Sieg des demokratischen Kandidaten Joe Biden im Rennen um die US-Präsidentschaft die Unsicherheit an den Börsen. Laut dem Marktstrategen Stephen Innes vom Broker Axi dürften die Schwankungen an den Börsen merklich nachlassen. Die Börsenrally könnte somit auch nach der Wahl vorerst weitergehen.