Europas Leitbörsen starten deutlich fester

Neues Börsenjahr beginnt mit guter Stimmung an den Märkten

Die europäischen Leitbörsen sind am Montag mit klaren Zugewinnen in den Handel gestartet. Der erste Handelstag des neuen Jahres beginnt somit mit einer guten Stimmung an den Märkten. Die Vorgaben der Fernost-Börsen waren zuvor mehrheitlich positiv ausgefallen. Im weiteren Handelsverlauf stehen am Montag einige Einkaufsmanagerindizes auf der Agenda. Die Unternehmensumfragen geben Auskunft über den aktuellen Zustand der Konjunktur.

Der Euro-Stoxx-50 startete am Montag mit einem klaren Plus von 1,29 Prozent auf 3.598,32 Einheiten. Auch der Frankfurter DAX verteuerte sich um deutliche 1,13 Prozent auf 13.873,69 Einheiten. In London legte der FTSE-100 um 1,98 Prozent auf 6.588,39 Zähler zu und in Paris gewann der CAC-40 1,43 Prozent auf 5.630,67 Punkte.