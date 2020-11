Europas Leitbörsen starten einheitlich fester

Positive Übersee-Vorgaben und USA-Nachrichten sorgen für Auftrieb

Die europäischen Leitbörsen haben den Handel am Dienstag einheitlich mit Kursgewinnen begonnen. Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 09.15 Uhr mit plus 0,95 Prozent bei 3 495,97 Einheiten. Der DAX in Frankfurt stieg um 0,96 Prozent auf 13.253,49 Punkte. In London zeigte sich der FT-SE-100 mit plus 0,86 Prozent auf 6 388,33 Punkte ebenfalls fester.

Nach guten Vorgaben der Übersee-Märkte starteten auch die europäischen Aktienmärkte freundlich in die Sitzung. Für Freude bei den Anlegern sorgt zudem die Nachricht, dass Noch-US-Präsident Donald Trump seine Blockadehaltung mittlerweile aufgeweicht hat, so dass nach einer wochenlangen Hängepartie in den USA der Übergang zum gewählten Präsidenten Joe Biden beginnen kann. Trump teilte am Montagabend mit, er habe die Behörden und seine Mitarbeiter angewiesen, mit Biden zu kooperieren.

Positive Impulse liefern zudem Medienberichte, wonach die ehemalige Notenbankchefin Janet Yellen als erste Frau die Führung des US-Finanzministeriums übernehmen soll. "Damit dürfte die Zusammenarbeit zwischen der US-Notenbank Fed und dem Finanzministerium kooperativ und geräuschlos verlaufen", kommentierte Marktexperte Thomas Altmann von QC Partners. Dass sich Yellen bereits für mehr fiskalpolitische Krisenhilfen ausgesprochen hat, kommt auf dem Parkett gut an."