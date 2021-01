Europas Leitbörsen starten einheitlich höher

Gute Asien-Vorgaben und freundlich erwartete US-Börsen stützen

Die europäischen Leitbörsen haben am Dienstagvormittag einheitlich freundlich eröffnet. Der Euro-Stoxx-50 stand kurz nach Sitzungsbeginn mit plus 0,43 Prozent bei 3.618,08 Einheiten. Der DAX in Frankfurt gewann 0,44 Prozent auf 13.909,55 Punkte. In London zeigte sich der FT-SE-100 mit plus 0,66 Prozent auf 6.764,93 Punkte.

Gute Vorgaben aus Asien und die nach dem verlängerten Wochenende freundlich erwarteten US-Börsen liefern laut Marktbeobachtern Unterstützung. Die Corona-Pandemie bleibt allerdings im Fokus. Einen Tag vor dem Machtwechsel in Washington warten die Anleger in Deutschland auf die Beratungen von Bund und Ländern über weitere Corona-Beschränkungen. Die Menschen müssen sich auf eine Fortsetzung des Lockdowns bis in den Februar einstellen.

Datenseitig werden die Zahlen des deutschen Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) zur aktuellen Lage und zu den Konjunkturerwartungen veröffentlicht. Analysten rechnen für Jänner mit einer Verschlechterung der Lageeinschätzungen, aber mit einer leichten Verbesserung der Erwartungen für die künftige Wirtschaftsentwicklung. In den USA steht neben weitere Quartalszahlen aus dem Bankensektor eine Rede der designierten US-Finanzministerin und ehemaligen US-Notenbankchefin Janet Yellen zur Konjunktur- und Währungspolitik auf der Agenda.