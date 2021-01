Europas Leitbörsen starten etwas fester

Gute Übersee-Vorgaben stützen

Die europäischen Leitbörsen haben am Donnerstagvormittag mit etwas höheren Notierungen eröffnet. Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 09.20 Uhr mit plus 0,37 Prozent oder 13,48 Punkte bei 3.624,56 Einheiten. Der DAX in Frankfurt gewann 0,32 Prozent oder 44,04 Zähler auf 13.936,01 Punkte. In London zeigte sich der FTSE-100 mit plus 0,80 Prozent oder 54,54 Einheiten auf 6.896,40 Punkte fester.

Sowohl die Zulassung des Moderna-Impfstoffes in der Europäischen Union als auch die Aussicht auf einen Sieg der Demokraten bei den Stichwahlen um Senatsposten im US-Bundesstaat Georgia wirken unverändert als Kursteiber für Aktien weltweit hieß es von Marktbeobachtern. Auf die Ereignisse im US-Kapitol am Vorabend, bei dem Anhänger des aus dem Amt scheidenden US-Präsidenten Donald Trump das Gebäude gestürmt hatten, reagierten die Finanzmärkte kaum, hieß es.

Nach den Stichwahlen im US-Bundesstaat Georgia konzentrierten sich die internationalen Finanzmärkte auf die Agenda der US-Demokraten, erklärte Analyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda. Das Programm der Demokraten sei günstig für zyklische Aktien. Dies habe sich nicht nur an der Entwicklung der US-Börsen am Mittwoch, sondern auch an den asiatischen Märkten gezeigt.