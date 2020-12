Europas Leitbörsen starten etwas höher

US-Rekordlauf sorgt für Unterstützung - US-Hilfspaket und Brexit im Fokus

Der fortgesetzte Rekordlauf an den US-Börsen scheint auch den europäischen Aktienmärkten neue Impulse zu geben. Nach neuen Höchstständen im marktbreiten S&P 500 und den technologielastigen Nasdaq-Indizes sind die europäischen Aktienmärkte am Mittwoch einheitlich mit Zugewinnen in die Sitzung gestartet.

Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 9.10 Uhr mit plus 0,33 Prozent bei 3.537,46 Einheiten. Der DAX in Frankfurt gewann 0,41 Prozent auf 13.333,26 Punkte. In London zeigte sich der FTSE-100 mit plus 0,34 Prozent auf 6.580,91 Punkte ebenfalls freundlich.

Auslöser sind positive Nachrichten aus der weltgrößten Volkswirtschaft. "Nach langem Hin und Her liegt jetzt ein konkreter Vorschlag für das nächste US-Hilfspaket auf dem Tisch", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Das Volumen sei zwar deutlich geringer als von den Demokraten gewünscht, "das stört am Aktienmarkt im Moment aber niemanden".

Abgesehen vom ausstehenden US-Hilfspaket hatten zuletzt auch ein stärkerer Euro und das Gezerre um den Brexit-Handelspakt den DAX ausgebremst. "Ursula von der Leyen und Boris Johnson wollen zwar den Brexit-Knoten lösen und eine Last-Minute-Einigung erscheint möglich, sie ist aber längst nicht sicher", betonte Altmann. Am Abend will der britische Premier zur EU-Kommissionschefin reisen, um doch noch einem Deal den Weg zu bahnen. Von diesem Donnerstag an treffen sich dann die EU-Staats-und Regierungschefs zu ihrem letzten Gipfel des Jahres.