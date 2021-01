Europas Leitbörsen starten etwas höher

Stabilisierung nach schwachem Vortag

Die europäischen Leitbörsen sind am Dienstag etwas höher in den Tag gestartet, nachdem sie zum Wochenbeginn noch klare Abschläge verzeichnet hatten. Der Handel verlief zur Eröffnung ruhig und ohne größere Impulse.

Die bestimmenden Themen am Markt sind weiterhin die Corona-Pandemie, die US-Politik rund um den Regierungswechsel und mögliche künftige Konjunkturpakete sowie die Geldpolitik auf beiden Seiten des Atlantiks. Zudem sorgte zuletzt auch die italienische Politik für Aufsehen. Aufgrund eines Streits innerhalb der Koalition über konjunkturelle Stützungsmaßnahmen droht eine Regierungskrise.

An den europäischen Leitbörsen zeigten sich die Marktteilnehmer davon aber zumindest vorerst unbeeindruckt. Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 9.15 Uhr mit einem Plus von 0,31 Prozent bei 3.631,86 Punkten. Der deutsche Leitindex DAX in Frankfurt legte 0,40 Prozent auf 13.991,70 Einheiten zu. In London stieg der FTSE-100 um geringfügige 0,14 Prozent auf 6.807.14 Einheiten.