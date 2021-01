Europas Leitbörsen starten etwas höher

Euro-Stoxx-50 im Eröffnungshandel 0,36 Prozent im Plus

Die europäischen Leitbörsen sind am Donnerstag mit leichten Kursgewinnen in den Handelstag gestartet. Nachdem die Aktienmärkte bereits am Vortag weitgehend auf der Stelle getreten waren, hielten sich die Kursbewegungen nun erneut in Grenzen.

Die Marktteilnehmer warten vor allem auf den Amtswechsel in Washington in der kommenden Woche und damit auf die ersten Schritte, die der neue Präsident Joe Biden zur Stützung der Wirtschaft unternehmen will. Nach Informationen des Nachrichtensenders CNN plant Biden, einen zwei Billionen Dollar schweren Paket vorzuschlagen. Für etwas Zurückhaltung dürfte dagegen die drohende Regierungskrise in Italien sorgen. Nach dem Rückzug der Mini-Partei Italia Viva von Matteo Renzi aus dem Kabinett von Ministerpräsident Giuseppe Conte steht das Mitte-Links-Bündnis ohne eigene Mehrheit im Parlament da.

Der Euro-Stoxx-50 notierte gegen 9.15 Uhr mit einem Plus von 0,36 Prozent bei 3.629,53 Punkten. Der deutsche Leitindex DAX stieg in Frankfurt um 0,28 Prozent auf 13.979,28 Einheiten. Der FTSE-100 in London legte um 0,12 Prozent auf 6.753,84 Zähler zu.