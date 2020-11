Europas Leitbörsen starten etwas schwächer, Euro-Stoxx-50 minus 0,26%

Schwung an den Aktienmärkten lässt nach Analysteneinschätzung nach

Die europäischen Leitbörsen haben am Mittwochvormittag mit etwas schwächerer Tendenz eröffnet. Der Schwung an den Aktienmärkten geht verloren, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. Dies wird nach Einschätzung der Experten unter anderem dadurch deutlich, dass jüngste Erfolgsmeldungen über weitere Corona-Impfstofferfolge am Gesamtmarkt ohne dauerhafte Kursreaktion blieben.

Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 9.20 Uhr mit minus 0,26 Prozent bei 3.459,36 Einheiten. Der DAX in Frankfurt verlor 0,26 Prozent auf 13.099,09 Punkte. In London zeigte sich der FTSE-100 mit minus 0,46 Prozent auf 6.336,26 Punkte.

Am Berichtstag stehen auf konjunktureller Ebene keine wichtigen Konjunkturnachrichten auf dem Datenkalender. Abwärts geht es im Frühhandel in einer europäischen Branchenbetrachtung vor allem mit Aktien aus den Bereichen Bau, Öl- und Gas sowie Banken.