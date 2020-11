Europas Leitbörsen starten etwas schwächer

Mehrheitlich negative Übersee-Vorgaben

Die europäischen Leitbörsen sind am Donnerstag mit etwas schwächerer Tendenz in die Sitzung gestartet. Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 9.15 Uhr mit minus 0,58 Prozent bei 3.447,05 Einheiten. Der DAX in Frankfurt verlor 0,84 Prozent auf 13.105,25 Punkte. In London zeigte sich der FT-SE-100 mit minus 0,88 Prozent bei 6.326,14 Punkten.

Nach der Erholungsrally im November samt dem beeindruckenden Plus zum Wochenauftakt scheinen Anleger nun Gewinne mitzunehmen, hieß es von einem Marktbeobachter. Zudem wurde auf die mehrheitlich negativen Übersee-Vorgaben verwiesen. In den USA blieben Dow Jones Industrial und der marktbreite S&P 500 zudem weiter unter ihren am Montag erreichten Rekordhochs. Die Indizes der technologielastigen Nasdaq-Börse erholten sich am Vorabend indes deutlich von ihrem heftigen Rückschlag.

Marktanalyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda begründete dies damit, dass die Umschichtungen von Technologiewerten ("New Economy") in klassische Branchen ("Old Economy") abnähmen. Am Vortag war in Europa bereits zu beobachten gewesen, dass sich die Anleger wieder von den bisherigen Corona-Verlierern verabschiedeten, die seit Montag eine Erholungsrally erlebt hatten.

Datenseitig richtet sich der Fokus heute wohl auf aktuelle Daten zu den Verbraucherpreisen in den USA. Zudem stehen die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe zur Veröffentlichung an.