Europas Leitbörsen starten etwas schwächer

Weitere Gewinnmitnahmen - Anleger reduzieren vor dem Wochenende Risiken

Die europäischen Leitbörsen haben den Handel am Freitag mit etwas tieferen Notierungen eröffnet. Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 09.15 Uhr mit minus 0,06 Prozent 3.426,09 Einheiten. Der DAX in Frankfurt verlor 0,27 Prozent auf 13.017,14 Punkte. In London zeigte sich der FT-SE-100 mit minus 0,68 Prozent auf 6.295,74 Punkte.

Laut Marktbeobachtern sorgen vor dem Wochenende erneut vor allem Gewinnmitnahmen für etwas Druck. Auch in den USA war das Bild am Donnerstagabend ähnlich: Dow Jones Industrial und der marktbreite S&P 500 entfernten sich weiter von ihren Rekordhochs vom Montag. An der technologielastigen Nasdaq-Börse wurde der Erholungsversuch ausgebremst.

Wie Marktstratege Stephen Innes vom Broker Axi sagte, reduzieren die Anleger vor dem Wochenende ihre Risiken. Zudem scheint die große Euphorie über die jüngsten Fortschritte bei der Suche nach einem Corona-Impfstoff ein wenig verflogen angesichts weltweit steigender Corona-Infektionszahlen. So dürfte es auch nach einer Zulassung eines Mittels lange dauern, bis ausreichend Menschen geimpft sind.

Datenseitig stehen am Vormittag BIP-Zahlen der Eurozone zur Veröffentlichung an. Am Nachmittag finden sich die US-Erzeugerpreise sowie das Michigan Sentiment auf der Agenda.