Europas Leitbörsen starten etwas schwächer

US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen - China-Daten über den Erwartungen

Die europäischen Leitbörsen haben den Handel am Montag mit etwas schwächerer Tendenz aufgenommen. Der Euro-Stoxx-50 stand kurz nach Handelsbeginn mit minus 0,28 Prozent bei 3.589,45 Einheiten. Der DAX in Frankfurt fiel ebenfalls um 0,28 Prozent auf 13.748,81 Punkte. In London zeigte sich der FT-SE-100 mit minus 0,11 Prozent auf 6.728,33 Punkte knapp behauptet.

Die Anleger bleiben zu Wochenbeginn vor wegweisenden Ereignissen in Deckung. In der Corona-Krise zeichnen sich in einigen Ländern weitere Lockdown-Verschärfungen ab und in den USA rückt die Machtübergabe näher. Jedoch dürfen aus den USA heute keine Impulse erwartet werden. Zwei Tage vor der Amtseinführung des designierten US-Präsidenten Joe Biden wird am Martin Luther King Day in den Vereinigten Staaten nicht gehandelt.

Positives gab es zu Wochenbeginn aus China zu vermelden. Trotz der Belastungen durch die Corona-Pandemie hat die dortige Wirtschaft 2020 ein deutliches Wachstum geschafft, das über den Erwartungen lag. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte um 2,3 Prozent zum Vorjahr zu. Im vierten Quartal konnte Chinas Wirtschaft im Vorjahresvergleich um 6,5 Prozent zulegen.