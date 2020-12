Europas Leitbörsen starten fester, Euro-Stoxx-50 plus 0,88 Prozent

Nach starken Vorgaben von der Wall Street

Die europäischen Leitbörsen haben am Mittwoch den Handel klar im Plus aufgenommen. Marktbeobachter verwiesen vor allem auf starke Vorgaben von der Wall Street am Vorabend. Der Euro-Stoxx-50 stieg gegen 9.30 Uhr um 0,88 Prozent auf 3.552,44 Zähler. Der deutsche Leitindex DAX legte 1,26 Prozent auf 13.532,25 Punkte zu. Der FTSE-100 in London befestigte sich 0,85 Prozent auf 6.568,77 Punkte.

Die Chance auf eine Weihnachts- und Jahresendrally sei gestiegen, kommentierte ein Marktexperte. Er verwies als Treiber auch auf die wahrscheinliche Zulassung eines Corona-Impfstoffs in Europa durch die Gesundheitsbehörde EMA noch vor Weihnachten. Zudem würden ein weiteres Konjunkturprogramm in den USA sowie Schützenhilfe von der US-amerikanischen Notenbank Fed zunehmend realistischer. Die Fed gibt ihre geldpolitischen Entscheidungen an diesem Mittwoch bekannt.