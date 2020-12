Europas Leitbörsen starten fester

Euro-Stoxx-50 eröffnet um 0,55 Prozent höher - Starke Daten aus China stützen

Die europäischen Leitbörsen sind am Dienstag fester in den Handelstag gestartet. Unterstützung kam vor allem aus China. Ein Stimmungsindikator für mittlere und kleinere Industriebetriebe des Landes stieg im November auf den höchsten Wert seit fast zehn Jahren. Die asiatischen Börsen verzeichneten daraufhin klare Kursgewinne.

Nun ging es auch in Europa aufwärts. Der Euro-Stoxx-50 stand im Eröffnungshandel um 0,55 Prozent höher bei 3.511,86 Punkten. Der deutsche Leitindex DAX gewann 0,64 Prozent auf 13.376,41 Einheiten. Der FTSE-100 legte 0,79 Prozent auf 6.315,89 Zähler zu.

Weitere Impulse könnten im heutigen Tagesverlauf Einkaufsmanagerindizes für die Industrie aus mehreren Staaten der Eurozone sowie des gesamten Währungsraums liefern. Ebenfalls am Programm stehen Inflationsdaten aus dem Euroraum. In den USA folgt am Nachmittag ebenfalls ein Einkaufsmanagerindex für die Industrie.