Europas Leitbörsen starten fester

DAX und Euro-Stoxx-50 gewinnen über ein Prozent - Hoffnung auf Brexit-Einigung

Die europäischen Leitbörsen sind am Montag mit klaren Aufschlägen in den Handel gestartet. Als Treiber gilt die derzeitige Hoffnung darauf, dass sich die Europäische Union (EU) und Großbritannien in den Gesprächen um einen Handelspakt nach dem Brexit doch noch einigen können.

Der Leitindex der Eurozone Euro-Stoxx-50 startete mit einem Plus von 1,02 Prozent bei 3.521,41 Punkten. Der Frankfurter DAX gewann klare 1,04 Prozent auf 13.250,34 Zähler. In London ging es für den FTSE-100 um 0,32 Prozent nach oben auf 6.567,92 Einheiten.

Ursprünglich hatte im Poker um einen Brexit-Anschlussdeal am Sonntag die endgültige Entscheidung fallen sollen. Nun werden die Gespräche zwischen der EU und den aus der Wirtschaftsunion scheidenden Briten fortgesetzt. Darauf haben sich die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der britische Premierminister Boris Johnson geeinigt. Laut Johnson liegen beide Seiten in einigen Schlüsselfrage jedoch noch "sehr weit auseinander".