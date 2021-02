Europas Leitbörsen starten fester

Euro-Stoxx-50 mit plus 0,45 Prozent - Stimmung unter deutschen Verbrauchern gestiegen

Die europäischen Leitbörsen sind am Donnerstag mit Zuwächsen in den Handel gestartet. Der Euro-Stoxx-50 stieg gegen 9.30 Uhr um 0,45 Prozent auf 3.721,68 Punkte. In Frankfurt legte der DAX um 0,25 Prozent auf 14.011,01 Einheiten zu. Der FTSE-100 in London verzeichnete ein Plus von 0,36 Prozent bei 6.683,01 Zählern.

Die Aktienmärkte setzen die von Optimismus geprägte Aufwärtsbewegung vom Vortag fort. Vor allem aus den USA gab es starke Vorgaben. In Deutschland ist die Konsumstimmung unter Verbrauchern im Februar zudem gestiegen, wie heute veröffentlichte Zahlen des Konsumforschungsunternehmens GfK zeigten.

Datenseitig steht am Donnerstag einiges auf dem Programm. Wichtig dürfen unter anderen am Nachmittag US-Auftragsdaten für langlebige Güter werden.