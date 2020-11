Europas Leitbörsen starten freundlich

Märkte zum Start mit leichten Aufschlägen

Die europäischen Leitbörsen sind am Mittwoch freundlich in den Handel gestartet. Die Hoffnungen auf einen baldigen Covid-Impfstoff hatten die Märkte in der bisherigen Handelswoche stark nach oben getrieben. Laut dem Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners steht nach der Börsenrally nun ein "Realitätscheck" für die Märkte an.

Der Euro-Stoxx-50 startete mit einem hauchdünnen Plus von 0,01 Prozent auf 3.443,07 Punkte. In Frankfurt legte der DAX um 0,27 Prozent auf 13.199,26 Zähler zu. Der FTSE-100 in London gewann 0,30 Prozent auf 6.315,76 Einheiten.