Europas Leitbörsen starten freundlich

Mehrheitlich negative Übersee-Vorgaben - Berichtssaison sollte für Bewegung sorgen

Die europäischen Leitbörsen haben den Handel am Donnerstag mit freundlicher Tendenz aufgenommen. Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 9.15 Uhr mit plus 0,21 Prozent bei 3.617,36 Einheiten. Der DAX in Frankfurt gewann 0,31 Prozent auf 13.977,14 Punkte. In London zeigte sich der FT-SE-100 mit plus 0,34 Prozent auf 6.530,13 Punkte.

Trotz mehrheitlich schwächerer Asien-Vorgaben starteten die europäischen Leitbörsen etwas höher in die Sitzung. Auch die US-Börsen hatten am Mittwoch unter den Tageshochs geschlossen und damit ebenfalls an Schwung verloren. Impulse sollte heute vor allem die in Europa und den USA auf Hochtouren laufende Berichtssaison liefern.

Aufgrund der Tatsache, dass heute nur wenig marktbewegende Datenveröffentlichungen anstehen, werden die Marktteilnehmer vermehrt auf Zentralbank-Nachrichten achten, hieß es von den Helaba-Experten. Den Auftakt gibt die EZB mit dem Wirtschaftsbericht. Dieser sollte die zurückhaltende Einschätzung der EZB, die beim letzten Ratstreffen zu vernehmen war, bestätigen.