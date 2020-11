Europas Leitbörsen starten gut behauptet

US-Börsen feiertagsbedingt geschlossen - Corona bleibt im Fokus

Die europäischen Leitbörsen haben den Handel am Donnerstag einheitlich mit gut behaupteter Tendenz aufgenommen. Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 09.20 Uhr mit plus 0,10 Prozent bei 3.515,27 Einheiten. Der DAX in Frankfurt stieg um 0,10 Prozent auf 13.303,19 Punkte. In London zeigte sich der FT-SE-100 mit plus 0,01 Prozent auf 6.391,65 Punkte kaum verändert.

Auf frische Impulse aus den USA müssen die Anleger am Donnerstag verzichten, denn die Börsen jenseits des Atlantiks sind wegen des Thanksgiving-Feiertags geschlossen. Die Mehrheit der Börsianer sei - gespeist von der Hoffnung auf eine schnelle wirtschaftliche Erholung - weiterhin optimistisch gestimmt, bemerkte Marktanalyst Thomas Altmann von QC Partners. Negative Fakten wie hohe Bewertungen fänden derzeit kaum Beachtung.

Allerdings trübten die verlängerten Corona-Maßnahmen in Deutschland die Aussichten für das laufende Quartal, gab Helaba-Experte Ralf Umlauf zu bedenken und verwies auf striktere Begrenzungen für den Einzelhandel sowie fehlende Lockerungen für das Gastgewerbe. "Auch ohne die neuen Beschlüsse lastet der Lockdown bereits auf der Verbraucherstimmung. Fiskal- und Geldpolitik bleiben somit gefordert", so Umlauf.