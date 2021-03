Europas Leitbörsen starten höher, DAX markiert neues Rekordhoch

Euro-Stoxx-50 legt 0,87 Prozent zu

Die europäischen Leitbörsen haben am Mittwochvormittag mit höheren Kursen eröffnet. Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 9.20 Uhr mit plus 0,87 Prozent bei 3.739,95 Einheiten. Der DAX in Frankfurt stieg um 0,90 Prozent auf 14.166,18 Punkte. Zuvor hatte er kurzfristig das Rekordhoch vom Februar bei 14.169 Punkten überboten. In London zeigte sich der FTSE-100 mit plus 1,15 Prozent auf 6.689,76 Punkten.

Marktbeobachter verwiesen vor allem auf starke Börsenvorgaben aus Asien. Die Wall Street musste am Vorabend Kursverluste hinnehmen.

In einer Branchenbetrachtung in Europa gab es im Eröffnungshandel die stärksten durchschnittlichen Kursgewinne bei Automobil- und Bankenwerten zu sehen. Im Euro-Stoxx-50 eroberte die VW-Aktie mit einem Plus von 3,8 Prozent den Spitzenplatz. Auch Daimler und BMW beschleunigten jeweils mehr als zwei Prozent.