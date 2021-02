Europas Leitbörsen starten höher in den Handel

Euro-Stoxx-50 steigt um 0,15 Prozent

Die wichtigsten Börsen in Europa sind am Freitag etwas höher in den Handel gestartet. Am heutigen Handelstag dürften sich die Blicke konjunkturdatenseitig unter anderem auf Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone richten, ehe am Nachmittag in den Vereinigten Staaten Zahlen zu den Eigenheimverkäufen veröffentlicht werden. Überdies setzt die Berichtssaison weiterhin Akzente am Aktienmarkt.

Der Eurozonen-Sammelindex Euro-Stoxx-50 stieg gegen 9.30 Uhr um 0,15 Prozent auf 3.686,34 Punkte. Der DAX in Frankfurt steigerte sich um 0,22 Prozent 13.916,06 Zähler. Der britische FTSE-100 trat bei 6.620,76 Einheiten zuletzt auf der Stelle und der CAC-40 in Paris gewann 0,32 Prozent auf 5.746,72 Punkte.