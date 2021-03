Europas Leitbörsen starten im Minus

Märkte schließen sich Verlusten an internationalen Börsen an

Die Leitbörsen in Europa haben sich am Donnerstag zum Start der schwachen Tendenz an der Wall Street und an den Fernost-Börsen angeschlossen. Weiterhin belastet die Situation am Anleihenmarkt. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen bewegt sich wieder in Richtung der 1,5-Prozent-Marke. Vor allem Technologie- und Wachstumswerte trifft der Renditeanstieg hart.

Der Euro-Stoxx-50 stand kurz nach Handelsbeginn mit einem Verlust von 0,54 Prozent bei 3.692,66 Punkten. In Frankfurt gab der DAX um 0,66 Prozent auf 13.987,34 Einheiten nach. Der FTSE-100 in London verlor 0,69 Prozent auf 6.629,61 Zähler.