Europas Leitbörsen starten klar im Minus

Sorgen vor steigenden Zinsen - ifo-Geschäftsklimaindex im Fokus

Die europäischen Leitbörsen sind am Montag klar schwächer in den Handel gestartet. Kurz nach Handelsbeginn stand der Euro-Stoxx-50 mit Verlusten von 1,11 Prozent bei 3.672,16 Punkten. Der Frankfurter DAX gab ebenso deutlich um 1,11 Prozent auf 13.838,04 Einheiten nach. In London verlor der FTSE-100 0,75 Prozent auf 6.574,16 Zähler.

Vor allem Sorgen rund um steigende Zinsen lasten auf der Anlegerstimmung. Das Thema Zinsanstieg komme inzwischen auch an den Aktienmärkten zunehmend an, kommentierte hierzu Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Der Fokus liegt am Montagvormittag auf dem ifo-Geschäftsklimaindex, dem wohl wichtigsten deutschen Konjunkturbarometer.